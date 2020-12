Müstika TEEME PUUST JA PUNASEKS: millised ufod on meie õhuruumist läbi vihisenud Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

UFOUSKU: Priit Rifk tunnistab, et maailma tundmaõppimise huvi ei ole temas veel otsa lõppenud. „Olen aru saanud, et kõigel on selgitus olemas,“ sõnab ta. „Tõsi küll, mudeleid tehes ma saladustele jälile ei saa. See on lihtsalt moodus end tavarutiinist välja lülitada.“ Foto: Erki Pärnaku

Priit Rifk on kirglik mudeliehitaja ja teinud valmis 1 : 72 mõõtkavas koopiad seletamatutest lendavatest objektidest, mida on siin kandis silmatud: laternakujulisest, silindrikujulisest, leivapätsikujulisest, taldrikukujulisest… Ainult hiiglasliku musta kolmnurka ta praegu ehitada ei plaani – tegelikkuses on see jalgpallistaadioni suurune ning mudelina võtaks enda alla terve toa.