Loodusraviõpetaja Alar Krautman: „Usun, et on olemas imetervenemise võimalus!" Sirje Presnal , täna 22:30

KIIDAB ARMASTUSE VÄGE: „Proovi liikuda, proovi mitte hirmu tunda, proovi tervislikult toituda… Aga mis kõige olulisem – ole armastatud ja armasta!“ kõlab Alar Krautmani universaalne tervisenõu. „Isegi kui see teine inimene sind ei taha, armastada võid teda ju ikka. See on hästi hea tunne!“ Foto: Merilin Ulm

„Kui inimest ravin, siis sisetunde järgi – mis võiks teda kõige paremini aidata. Ma ei mõtle selle peale, mis rahva pärimusest üks või teine võte pärit on,“ räägib massaaži- ja loodusraviõpetaja Alar Krautman. Eks nõnda sünnibki uus, paremaks ja tõhusamaks muudetud pärimusmeditsiin.