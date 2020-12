Plaadiarvustus | Synne Valtri – „vaese mehe Anne Veski“ 

Synne Valtri Bandi „12 kuud“ Foto: Synne Valtri Band

Õnneks pole see plaadi ainuke atraktiivne pala. Võiks öelda isegi nii, et tegelikult on terve album otsast otsani üks mõnusate poplugude paraad, ootamatult hästi toimiv tantsumuusika. Seega pole midagi imestada, et plaadi lugudest on järjest tehtud ka videoid. Kusjuures loo „12 kuud“ klippi on YouTube’is vaadatud üle miljoni korra. Ilus laul. Paljuütlevad sõnad. Sellised on praegu valdavalt kommentaarid Valtri uuema loomingu kohta. Plaadi täielikuks tipplooks pakuks ma loo „Vastandid tõmbuvad“, kuid „Levist väljas“ haarab samuti korralikult kaasa.