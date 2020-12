Gwyneth Paltrow avastas, et ei armastagi näitlemist 

BBC Newsi teatel on Paltrow (48) mänginud viimasel viiel aastal vaid kolmes Marveli filmis. Viimane naispeaosa oli Gwynethil viis aastat tagasi - Johnny Deppi filmis "Mordecai". Siiski on ta mänginud ka Netflixi sarjas "Poliitik" ning osalenud dokumentaalis "The Goop Lab" tema poleemilisest elustiilibrändist.