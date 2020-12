Johnny Depp on Hollywoodi stuudiote mustas nimekirjas 

Deppi maine sai kõva hoobi juba 2016. aastal, kui tema naine Amber Heard süüdistas teda nii vaimses kui füüsilises vägivallas. "Kariibi mere piraatide" täht on eksnaise juttu aastaid eitanud. Filmistuudiod jätkasid Johnnyga koostööd. Ent kui Depp jäi Londoni kohtus alla Briti kõmulehele The Sun, kes oli teda naisepeksjaks nimetanud, sai ta "Fantastiliste elukate" kolmandast osast kinga ning nüüd on tema tulevik tume, väidab Screentrant.com.

Alles hiljaaegu oli Depp Hollywoodi suuremaid kassamagneteid, kes kasseeris filmide eest üüratut honorari. Nüüd on kõik teisiti. "Temaga ei saa enam koostööd teha, sest ta on radioaktiivne," on üks stuudioboss öelnud.