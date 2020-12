FOTOD | Keili Sükijainen kolis kevadeni soojale maale: pole vahet, kas istun kodukontoris Eestis või Balil

"Kõik teleprojektid, kus mind füüsiliselt kohale oli vaja, said tehtud ning tagasi tulengi siis kui uuesti saate võtted algavad. Eks tõuke andis muidugi ka asjaolu, et paljud üritused või muud füüsilist kohalolu nõudvad sündmused on

minu jaoks samuti praegu ära jäetud. Seega ei ole vahet, kas ma istun kodukontoris Eestis või Balil," sõnab Keili, kes läks paradiisisaarele koos kallima Denryga. Paarike peatub maailmarändurite ja sisuloojate Katri Katsi ja Juhani Särglepa juures.

Keili ütleb, et tal tekkisid nüüd ka Balil huvitavad väljakutsed ja nii saigi paradiisisaarel elamise plaan töösse pandud. "Muidugi üleöö see otsus ei tulnud, umbes aasta tagasi hakkasin kontreetsemalt seda mõtet veeretama. Alguses pidime juba septembris sõitma, aga siis ikkagi jäi detsember. Eks reisimisega on nagu on praegu ja tuleb olla maksimaalselt ettevaatlik ning kõik riskid väga hästi läbi kaaluda," tõdeb Keili.