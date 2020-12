Grete Lõbu ja Marko Reikop sissetulekust: ETVs võib ju töötada, aga raha peab endal olema 

Marko sõnul on üldiselt sellise ameti pidajad, kus ollakse iga päev eetris, rikkad. Marko on igapäevaselt eetris olnud 18 aastat. "Peale Eesti on veel kaks riiki, kus see nii ei ole. Need on Läti ja Leedu. Igal pool mujal me oleks kui mitte rikkad, siis vähemalt jõukad. Eesti mõistes me oleme veidi üle keskmise," ütleb ta Peeglile.