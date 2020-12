PULMAD-KIHLUSED 2020 | Kibe-kibe! Need kuulsused sõudsid lõppeval aastal abielusadamasse või said sõrme kihlasõrmuse 

Eelmisel aastal näitlejanna Katariina Ratasepaga suhtesse astunud ja kokku kolinud Taavi Libe tunnistab, et nad on kihlatud. Libe sõnab Õhtulehele antud intervjuus, et saates „Duubel“ ennustas Kirsti Timmer, et kui pulm on plaanis, lükkub see siiski edasi. „Tegelikult pole me isegi veel plaaninud, millal pulm täpsemalt toimuma peaks. Kui me nüüd mingi kuupäeva ära valime ja ühe korra veel edasi peame lükkama, siis on Timmeril õigus. Pulma on mingil hetkel kindlasti oodata, aga veel ei tea, millal, ja seetõttu ei tea ka, kas see tuleb suur või väike,“ ütleb Libe ja lisab, et tema eelistaks väikest pulma, kuna pole suuremat sorti peoinimene.