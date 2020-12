Harry Potteri osatäitja paljastas üllatava põhjuse, miks ta sotsiaalmeedias pole 

Daniel rääkis saates "First We Feasts' Hot Ones", et kaalus kunagi Twitteri konto soetamist. "Teadsin sajaprotsendilise kindlusega, et kui ma Twitteris oleksin, näeksite te kõik hommikul ärgates uudiseid stiilis "Dan Radcliffe läks Twitteris suvalise inimesega tülli"."

Nooremana oli näitlejal kombeks vaadata, mida internetikommentaarides temast kirjutatakse. "Tänu jumalale, enam mitte. See on hullumeelne ja jabur komme." Sotsiaalmeediaplatvormid on Radcliffe'i sõnul artiklikommentaariumide pikendus. "Ma siiralt tunnen, et mu vaim pole selleks kõigeks piisavalt tugev."