Eesti kunstnik Elo Soode kandideerib Briti filmiauhinnale 

Filmi Eesti-poolne kaasprodutsent on Katrin Kissa tootjafirmast Homeless Bob Production. „See nominatsioon on filmile ja Elole väga suur tunnustus. Concept artistil on filmi loomise juures sageli võtmeroll. Ta visualiseerib enne võtteid režissööri, kunstniku ja operaatori ideed ning tema detailsete kavandite põhjal luuakse filmile võttekeskkonnad. „Alljumalate“ juures on raske Soode rolli ülehinnata. Tema loodud on suur hulk linnamaastike visioone, mis arvutianimatsioonide abil ekraanile jõudsid. Ta kujundas mitmed keskkonnad Eesti põhjal ja nii võib filmis näha nii Lasnamäge kui Narva Kreenholmi tehast. Märgiline on, et filmi teinegi BIFA nominatsioon, parimate visuaalsete efektide eest, on seotud Elo Soode tööga,“ selgitas filmi kaasprodutsent Katrin Kissa.