KUULA | Tim Bluz tuli välja uue looga: see oli esimene kord peale lahkuminekut, kui tundsin end päriselt hästi 

"Lisaks sellele loole, tutvustan teile uut tegelast: Bluz Monkey – sinine ahv, mida näete singli kaanel. Kuna ta andis suure panuse loo kirjutamisprotsessi ja tahtis väga kaane peal olla, mõtlesime, et miks mitte, enam hullemaks sel aastal ei saanud ju minna," viskab Tim nalja.

""OK" kirjutamise protsess oli hoopis teistmoodi ning tõi mind koguni mugavustsoonist välja. Kõik oli nii spontaanne. See lugu lihtsalt juhtus," selgitab disainer.

Kaspariga sai Tim sügisel tuttavaks. "See tundus nagu üks nendest õigel ajal õiges kohas hetkedest. Rääkisime palju muusikast ja ta mainis, et just tegi ühe loo valmis, et kui meeldib, võiks midagi koos teha," sõnab Tim ja lisab, et Kaspar saatis talle loo sellel samal õhtul. "See oli lihtsalt nii võimas, et ma olin kohe nii inspireeritud ning kirjutasin kõik sõnad korraga. See oli täiesti uus kogemus minu jaoks, sest tavaliselt kirjutan ise klaveril ja siis lähen juba stuudiosse."

"Mul oli just sellist väljakutset vaja. Pole sellest veel avalikult rääkinud, aga peale selle aasta Tallinn Fashion Weeki oli mul hästi keeruline lahkuminek. Me proovisime suhteid taastada, aga ometi see polnud õige inimene," tunnistab Tim, et lahkuminek oli raske. "Tõenäoliselt oli selle loo kirjutamine esimene kord peale lahkuminekut, kui tundsin end päriselt hästi ja olin võimeline edasi liikuma. Ja kui keegi soovib nõu, siis ärge armuge oma parimasse sõpra, sest kui need suhted lagunevad, kaotate mitte kallima vaid ka sõbra!"