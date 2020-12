Dave Benton sai jõuluõhtul esinemise eest karistada: enam ei tee ma seda mitte kunagi! 

Dave Bentoni jõulurüüs hubane kodu annab tunnistust sellest, et perekonna jaoks on jõulutraditsioonid äärmiselt olulised – maja peab olema kodu, on muusik veendunud. Benton sõnab, et nende perekonna jaoks on jõulud väga tähtsad ning koos tehakse kõike – kaunistatakse kodu, valmistatakse jõuluroad, jõuluõhtul lauldakse ning veedetakse koos aega. Need jõulud on aga Bentoni jaoks selle võrra erilisemad, et ta korraldab 20. detsembril Kaarli kirikus 20. juubelikontserdi, mis jääb tema korraldamise all viimaseks.