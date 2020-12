Peeter Oja peab tööst pausi: ma ei ole üksi, ma olen iseendaga 

Oja selgitab, et selline on olnud tema rütm läbi elu ja sõltumata aegadest: aktiivsed perioodid vahelduvad sellistega, kus pole mitte midagi teha. "Paljud nimetavad seda üksi olemiseks, aga ma ei ole üksi, ma olen iseendaga. Hästi aktiivse inimese puhul, kelle elu koosnebki oma kollektiivist ja suhtlemisest seal, on muidugi teistmoodi – kui see ära lõigata, mis elule vurtsu annab, võtab paljudel jalad alt," räägib mees.