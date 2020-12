Kethi Uibomägi kunstrindadest: jube paljud Eesti kuulsad inimesed varjavad seda 

Siis rääkis Kethi, et talle on alati meeldinud naiselik keha ning see oli üks põhjuseid, miks rindu suurendada. Naine rääkis üsna kohe avalikkuse ees kohe oma tissisuurendusloo ära ning ei varjanud seda karvavõrdki. "Teadsin, et seda pannakse tähele ja sellest kirjutatakse, palju lihtsam on kui ise räägin."

"Jube paljud Eesti kuulsad inimesed varjavad seda," ütleb Kethi nüüd saates "Päriselu lood: karvased või tuunitud naised?" ning lisab, et mitmed tuntud naised on talle öelnud, et on väga äge, et Kethi sellest rääkis. Lisaks on tuntud naised talle, et neilgi on kunstrinnad, kuid seda ei julgeta kellelegi öelda.