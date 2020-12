UUED PAARID 2020 | Nende kuulsuste südametes (taas)lahvatas tänavu armuleek! 

Kuigi Brigitte Susanne Hunt on juba mõnda aega pillanud vihjeid, et tema süda on taas hõivatud, annab ta sellele nüüd kinnitust. Oma sotsiaalmeedias avaldab Brigitte videoklipi, kus musitab oma tantsuõpetaja Indrek Mägiga. Juurde on lisatud märksõna #3kuud ehk naine annab mõista, et suhe on juba mõnda aega kestnud.

Elina Nechayeva ja Artur Hunt

Lauljatar Elina Nechayeva räägib Kroonikale antud intervjuus, et on niivõrd muusikale pühendunud, et tema eraelu kohal haigutab tühjus. Õhtulehe andmetel naudib ta aga juba märtsist salapärase mehe seltsi, kellega teda nähtud koos treenimas ja miilustamas. Aprillis laekub Kroonikale vihje, et Elina elab koos 50aastase ärimehe Artur Hundiga, kes on tema sõbranna Shirly Valge eksmees, kellega Elina kohtus siis, kui sõbranna oli mehest juba lahku läinud. Jaanuaris käisid Elina ja Artur väidetavalt koos soojamaareisil.

Kui Õhtuleht uurib Elinalt, kas ta on vallaline või suhtes, vastab naine resoluutselt: „Siin ei ole ole mitte midagi öelda. Mina olen avaliku elu tegelane, aga austame neid, kes ei taha olla avalikkuse ees. Arvan, et selle teema võib kinni panna, mul tõesti ei ole sellel teemal mitte midagi öelda.“

MAI

Ron Nõmm ja Laura Kõrgemäe

Ronn Nõmm ja Laura Kõrgemäe Foto: Kuvatõmmis/Facebook