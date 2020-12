LAHKUMINEKUD 2020 | Nende staaride jaoks kadus lõppeva aastaga ka armuõnn 

Muusikaringkondades sahistatakse juba mõnda aega, et džässivirtuoos, tuntud basskitarrist Mihkel Mälgandi (42) ja temast kakskümmend aastat noorema Eliise Regiine Aasmaa (21) suhe on läbi. Kui aasta alguses nähti paari mitmel pool koos ning ühiselt käisid nad ka pikal soojamaareisil, siis viimastel kuudel pole Mihkli sotsiaalmeediakontol tema tegemistes enam Regiinat märgata olnud. Mihkel saabus ka spioonifilmi “O2” esilinastusele Eliiseta, viibides seal koos endise kallima ja lavapartneri Kadri Voorandi ja viimase elukaaslase Andres Minni seltsis. Mihkel ütleb, et ta jagab kommentaare meelsasti filmi- ja muusikateemadel, kuid mitte „oma tagasihoidliku“ eraelu teemal.

Beatrice ja Ed Labetski

„Poolteist aastat tagasi otsustasime, et proovime veel… Aga käisime oma teekonna läbi ja olen ka varem öelnud, et minu jaoks kestab partnerlus teatud ajani,“ paljastab Beatrice Anne&Stiilile antud intervjuus pommuudise, et oktoobri keskel otsustasid nad abikaasa Ed Labetskiga abielu lahutada. „Ja siis peab minema edasi, sest mõlemal on vaja veel midagi elus ära teha. Otsustasime, et on vaja teineteisest lahti lasta. Meil olnuks vaja tegelikult juba varem see samm astuda, aga paratamatult harjub nii pika aja jooksul teisega ära.“

Beatrice ja Ed Labetski. Foto: Mari Luud

Tegu oli Beatrice'i viienda abieluga. Beatrice ja Ed hakkasid koos seltskonnas liikuma 2011. aasta kevadel. Suve alguseks levis juba info, et Beatrice ja tema toonane abikaasa DJ Priit Kuusik on lahutatud. Sama aasta septembris kirjutati, et naine on juba ka Ediga abiellunud. Kumbki kuuldusi ei kinnitanud, kuid abieluvararegister kinnitas, et 14. juulil nad tõesti ametlikult paari läksid.

Reisiblogija Liza Lind

Liza Lind avaldab Instagramis, et on oma kallimast lahku läinud. „Kuigi armastan loomingulist vabadust, olen alati eemale hoidnud teemadest, mis hõlmavad suhteid, perekonda või tervist. Selle reegli suurim erand oli minu viimane suhe, millest avalikult sotsiaalmeedias fotosid jagasin. Minu valik oli seda teha ja mul pole kedagi peale iseenda süüdistada,“ kirjutab Liza.