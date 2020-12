Henessi „Draakon“ Schmidt: tänu saates osalemisele julgeksin edaspidigi laulda 

Henessi tõdeb, et korraks mõtles pakkumise üle järele, aga vastus tuli sellegipoolest üsna kiirelt. “Ma pole väga kusagil laulnud, aga just sellepärast tegelikult üpris kiirelt selle otsuse vastu võtsin: olen alati tahtnud laulda ja katsetada, mis minu enda lauluhääl teeb ning milleks suuteline olen. See tundus väga lahe väljakutse ja lõbus seiklus, seega mõtlesin, et miks mitte,” räägib ta.

Kui pereliikmed ei saanud algul aru, arvasid kursusekaaslased üsna varakult, et just Henessi end Draakoni kostüümi all peidab. “Pereliikmed hakkasid taipama alles lõpupoole, aga kursusekaaslased Viljandi Kultuuriakadeemiast tundsid peaaegu kõik, kas esimese või teise saate ajal mind ära. Kuna me kõik ikkagi neli aastat pead-jalad koos õppisime, tunnevad nad minu žeste ja hääletämbreid igast küljest,” räägib Henessi. Pereliikmed olid tema sõnul väga uhked, aga ka üllatunud: “Keegi lähedastest pole mind väga laulmas kuulnud ja nad olid väga üllatunud, et ma täitsa laulan. Ka ma ise ei teadnud, mis hääl sees peidus on ja kuidas laulda oskan.”

Hädavalede välja nuputamine ja jälgede segamine Henessile meeldis. “See oli väga lõbus - need luiskamised olid ikka eraldi etteasted ja nii mõnegi kahtlustaja suutsin ikka sirge näoga ümber veenda. Kõige suurem hädavale oli aga see, et kostüüm oli hästi...sädelev ja kogu glitter jäi naha külge: pidin nii mõnigi kord võtetel ja proovides valetama, et tulen kusagilt tüdrukutepeolt. Saate jooksul käisin üsna mitmel tüdrukutepeol,” naerab näitleja.

Krutskeid täis tegelaskuju

Henessi peitis end kavala Draakoni kostüümi alla. “Olime Liisiga parasjagu suvitamas, kui tuli info, et hakkame koos saadet tegema ja saime kahekesi arutada. Liisi küsis, mis loomana ennast näen ja seepeale tuletasin meelde, mis ma lapsepõlves olen arvanud: meenus, et kunagi seostasin endaga valget draakonit. Vahepeal katsetasime rebaseid ja teisi krutskitega tegelasi, aga draakon jäi Liisile kõige enam kumama. Otsisime tegelast, kes oleks mitmetahuline: mingisugune maagia ja salapära, samal ajal krutskit täis, siiras ja naiselik, et oleks võimalik ka laval erinevaid värve leida. Niisiis leidis Liisi väga armsa tegelase, kes sai mulle väga kalliks: temaga oli lõbus leida võimalikult erinevaid laule ja stiile, mida laval esitada. Draakon oli väga tore tegelane!” sõnab Henessi ja lisab, et tegelaskuju oli natuke ka tema enda nägu, parajalt krutskeid täis ning kaval.

Kui tavaliselt olid osaliste kostüümid tohutult rasked ja suured, oli Henessi sõnul tema kostüüm õnneks üsna liikuv. “Mul polnud suuri tiibu ega jässakat keha ümber, aga eks see mask oli ikka natuke keeruline ja tugevalt ümber pea kinni. Väga kaua seda peas hoida ei suutnud ja enne esimest saadet väga palju proovi ei saanud teha, alles laval õppisime seda maski tundma ja nägime, mida sellega teha saab. Iga saatega läks kostüüm mugavamaks,” selgitab ta.