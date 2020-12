Maris Kõrvits hakkab Rauno Märksiga hommikusaadet juhtima: pakkumise üle mõtlesin piisavalt, et mitte uisapäisa teadmatusesse rutata

Maris Kõrvits on pikaajalise raadiotöö kogemusega, varasemalt on tema häält kuulda saanud nii Power Hit Radios kui Raadio 2-s

Maris räägib, et raadio on tema suur armastus ja selles on midagi maagilist „Seda, et sooviksin raadios töötada, teadsin juba 30 aastat tagasi. Seda teadsid ka kõik minu naabrid, sõbrad ja õpetajad. 20 aastat tagasi alustasingi,“ meenutab ta.

„Mulle meeldib hoida eraelus madalat profiili, tegeleda asjadega omaselt ja raadio annab selleks suurepärase pinnase. Muusika on olnud alati olulisel kohal ning kõik kokku on paeluv. Austa kuulajaid, ole nende sõber,“ ütleb Maris ja lisab, et raadio sütitab. „Ma ei tee midagi, mis mulle ei meeldi. Olen äärmiselt meelitatud, et selle pakkumise sain, see on tänases turgutav.“

Marise jaoks saab Retro FM-ist kolmas töökodu, varasemalt on ta juhtinud saateid Power Hit Radios ja Raadio 2-s.

Rauno Märks: kui võtame MaRiS ja MäRkS, on eduvalem siia sisse kodeeritud!

Rauno Märks ütleb, et teda valdab väga hea tunne. „Maris on ju väga pika kogemusega raadiotöötaja, tõeline oma ala professionaal ja, mis kõige tähtsam, omab ka oma arvamust. Lisaks on tal heas mõttes süda ja hing raadiot täis! Proovin anda talle nii palju võimalust, kui saade lubab, seda kõike nautida. Kui saatejuht on rahul, on ka kuulaja rahul! Arvan, et uus saade on parem, kui mistahes vaktsiin koroona vastu,“ sõnab raadiohääl.