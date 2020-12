Inimesed Kas kavatsete end koroonaviiruse vastu vaktsineerida? Eesti avaliku elu tegelased vastavad Kroonika , täna 14:56 Jaga: M

Silvia Ilves Foto: Martin Ahven

"Estiteks, ma ei tea, millest see vaktsiin koosneb, millised on kõrvalnähud, kui efektiivne ta üldse on ja kui kaua ta efektiivne on," lausub kitarrist Brad Jurjens Kroonikale, et tema ei lase end mitte mingil juhul vaktsineerida.