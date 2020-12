AASTA KURVAST UUDISEST: Roxette'i lauljanna surm puudutas kogu maailma 

Roxette'i teine juhtfiguur Per Gessle avaldas tänavu novembris elujaatava pala "Let Your Heart Dance With Me", mis oli viimaseid palasid, mis Marie Fredriksson oma lauljakarjääri jooksul salvestas. Laul jäi üle 2016. aastal ilmunud viimaselt stuudioplaadilt. Youtube'is on video kaadritega Roxette'i kõrgaja 1990. aastate alguse tuurimaterjalist väga menukas: videot on vaadatud juba üle poole miljoni korra.