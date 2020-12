LAPSTÄHE PIHTIMUS: abiellumine pidanuks Miley meelemürkide käest päästma 

Umbes samal ajal hävis metsatulekahjus lauljatari ja tema elukaaslase Liam Hemsworthi maja. Endine lapstäht oli omadega ummikus: ta hävitas end. Samas ümbritsesid teda tema sõnul inimesed, kes ei pakkunud talle hingekosutust, ei aidanud tal olla tema parem mina. Kuu pärast maja hävimist - 2018. aasta detsembris - pidasid Miley ja Liam pulmi. Nüüd tunnistab poptäht: see oli meeleheitlik samm. "Mulle tundub, et abiellumine oli minu jaoks viimane katse end päästa."

Miley nimetab oma kooselu kodu ja tubli naisukese mängimiseks. "Olin toona palju rohkem rööpast väljas kui varasematel aegadel, mil mu terves mõistuses kaheldi," viitab ta oma meeleseisundile. Lauljatari sõnul eeldab ajakirjandus alati tema välimuse põhjal, mis seisus tema psüühika on. "Juuksed on pikad ja blondid, järelikult on ta praegu mõistuse juures. Ta ei saa narkotsist segi olla. Kui ta juuksed on värvitud või ta kasvatab kaenlaaluseid karvu välja, siis ta võtab narkotsi."