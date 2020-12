Raadiohääl Maris Järva: pisitütar ütleb, et ära mingeid asju eetris räägi 

"Eks ta ikka siit ja sealt midagi kuuleb. Nüüd ta on vanuses, kus tuleb mulle ütlema mingi asja kohta: "ära seda räägi". Vahel on tulnud see ringiga temani. Mõni kasvataja on kuulnud, mida me räägime, ja siis küsib mu tütre käest heas usus mingisuguseid asju, aga tema häbeneb," rääkis Maris.

Naise sõnul on pidanud ta lapse tõttu töölt puuduma väga harva. "Ma võin ühe käe sõrmedel üles lugeda need korrad. Mul on ämm, kes saab tulla siis, kui mees peab tööle minema. Ta tuleb meile ja saab olla nii kaua, kuni mina jõuan. Üldiselt olen alati kasutanud seda varianti," kirjeldas hommikuprogrammi saatejuht lapsehoiusüsteemi. Ta lisas, et on koju jäänud vaid siis, kui laps on haige ja kõrges palavikus. "Kui ta on kuum nagu mingi söetükk, siis lihtsalt süda ei luba minna."