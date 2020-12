Ivo Linna tööpuudusest: ma võin ju uhkusega vastu rinda peksta, et mul on pension – 412 eurot kuus 

"No ma võin ju uhkusega vastu rinda peksta, et mul on pension. See on iga kuu nelisada kaksteist eurot," rääkis Linna, kust tuleb praegu tema põhiline sissetulek ja lisas, et nende pere kulutused on väikesed – kütus ja kommunaalid. "Me raiskame vähe ja eks me oleme natuke tallele ka pannud."