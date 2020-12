„PUUDUTA MIND“ | Terapeut annab nõu: astu välja mugavustsoonist ja muuda sind saboteerivaid harjumusi 

Paljud on kuulnud Albert Einsteini kuulsat ütlust seoses harjumustega: „Hullumeelsus on teha sama asja üha uuesti ja uuesti ning oodata teistsugust tulemust.“ Kuulnud oleme küll, aga kui paljud meist sellest hoolimata on oma harjumuste orjad ning ootavad eelmisest päevast paremaid tulemusi? “Usun, et neid on päris paras hulk,” ütleb vaimsete praktikate õpetaja Kreet Rosin-Pindmaa.

Saboteerivad harjumused ei teeni sind

Saboteerivate harjumuste hulka võib kuuluda mistahes harjumus, mis sind enam ei teeni. Kreet kirjutab, et selleks võib olla näiteks pidev hõivatud olemine, liigne töö tegemine, ülesöömine, tegevuste pidev edasilükkamine, vaidlemine vaidlemise pärast, enese mahategemine, eneses kahtlemine, küünte närimine, seniste töövõtete automaatne kasutamine ilma aeg-ajalt mõtisklemata selle üles, kas ehk saaks töövõtteid muuta tulemuslikumaks, vmt.

“On enam kui kindel, et tasub välja astuda mugavustsoonist ning muuta sind saboteerivaid harjumusi. Sinu mõtted ja emotsioonid juhivad sinu käitumist. Olles keskendunud puudusele ja olles valinud istumise turvalisena näivas mugavustsoonis, mida võiks vabalt nimetada ka viletsustsooniks, ei jää suurt ruumi küllusele,” toob Kreet välja.

“Tulemaks välja mugavustsoonist, tee kolme nädala jooksul iga päev teadlikult midagi teisiti, et oleks lootust harjumuste juurdumiseks. Ning ole valmis kogema ebamugavust. Veelgi targem oleks õppida end tundma mugavalt koos tavapärasest erinevate valikutega kaasneva kerge ebamugavusega.