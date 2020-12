Inimesed Jaan Rannap: „Mõmmi-lood on täitnud suure osa Heljo Männi elust.“ Sirje Presnal , täna 19:46 Jaga: M

KULDNE SÜDA: Jaan Rannap meenutab noorteajakirjas Pioneer koos töötatud aastatest, et Heljo Männil oli väga raske autoritele öelda, et nende kirjutis ei ole avaldamiseks küllalt hea. „Ja siis ta vaevles selle kallal, kuidas kirjasaatjale viisakalt öelda, et Pioneeri kahjuks see kaastöö ei sobi.“ Foto: Aldo Luud

Kirjanik Jaan Rannap (89) iseloomustab Heljo Mändi kui äärmiselt töökat inimest. 1950ndate lõpus ja 60ndatel töötasid mõlemad noorteajakirja Pioneer toimetuses. „Oma töösse suhtumises oli ta meile kõigile eeskujuks,“ sõnab Jaan Rannap. „Isegi pärast seda, kui ta ajakirjast ära läks ja vabakutseliseks hakkas, elas ta kindla päevakava järgi. Kell viis hommikul tõusis üles, jõi oma kohvi ära, istus laua taha ja kirjutas umbes kümneni. Siis oli tema aktiivne tööpäev läbi.“