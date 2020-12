Hillar Sein: „Paraku läks nii, et komisjon Heljo Mändi riiklikule elutööpreemiale ei esitanud.“ 

„Tehnilise apsu tõttu ei jõudnud Heljo Mänd esimesele hääletusringile, aga ta lisati pärast,“ mäletab toonane kultuuriministeeriumi asekantsler Hillar Sein. „Käisime isiklikult tema juures ja vabandasime, et selline apsakas juhtus.“ Tõepoolest, 2016. aasta 28. jaanuaril külastasid Heljo Mändi asekantsler Hillar Sein, kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompus ja kunstide osakonna peaspetsialist Regina Viljasaar. Kaasas olid lilled ja kommikarp ning paluti vabandust riiklike kultuuripreemiate kandidaatide ebatäpse nimekirja avaldamise pärast, kust kirjaniku nimi oli eksituse tõttu välja jäänud. „Heljo Mänd kinnitas, et temale on selgitused arusaadavad ning ta mõistab, kuidas inimlik eksitus tekkis. Me vabandasime peatselt 90aastast juubelit tähistava armastatud kirjaniku ees tekitatud segaduse pärast,“ ütles Sein toona.