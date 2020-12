Jaanus Vaiksoo: lihtsus ja loomulikkus kumas vastu kogu Heljo Männi olemusest 

See oli mu esimene kohtumine Heljo Männiga. Veidi hiljem tuli muidugi „Mõmmi ja aabits“ ja siis „Toomas Linnupoeg“, mida juba korduvalt lugesin. Tagantjärele tundub mulle, et „Toomas Linnupojas“ olid olemas kõik väga hea lastekirjanduse tunnused: see oli lõbus, naljakas ja hoogne raamat, peategelaseks tüüp, kellega alati mingid äpardused juhtusid. Ja mis peaasi – „Toomas Linnupoeg“ oli kirjutatud minuvanuse poisi jaoks väga lihtsas ja loomulikus keeles. See oli võti, mis tõmbas lugema.

Kohtusime vahel harva Heljo Männi Kaare tänava kodus, tavaliselt ennelõunal, sest varahommikuti Heljo kirjutas ja õhtul sättis varakult magama. See Heljo Männi varahommikune kirjutamisrütm on legendaarne. Nii kirjutas ta aastakümneid, kõrge eani, see oli tema sisemine loomise vajadus, mis aitas vormis püsida ja hoidis vaimu erksa.