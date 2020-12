Gunta Randla: „Panin Heljo mälestuseks Mõmmile musta salligi kaela.“ 

Kui 1973. aastal läks ETV eetrisse lastesari „Mõmmi ja aabits“, tuli Guntal siiski iseseisvalt mõmmindusega tegelda. „Sel ajal polnud televisioonil kombeks autoreid kaasa kiskuda ning Heljoga me toona asju ei arutanudki, hiljem küll,“ meenutab Gunta. „Usun, et ta jäi minu mõmmidega rahule, aga toonitan, et mind mõjutasid „Karu aabitsa“ illustratsioonid, mille autoriks oli Vive Tolli. Ma ei kopeerinud neid, sest Mõmmi on selles aabitsas hoopis tüdruk.“ Tõsi see on, sest algselt karutüdrukuna kujutatud aabitsategelane muutus poisiks „Mõmmi ja aabitsa“ lavastaja Kaarel Kilveti palvel. Sestap kirjutaski Mänd tüdruku poisiks ning Vive Tolli kujutatud kleidiga karupiigast sai telelavastuses Gunta Randla kujundatud lilleliste pükstega karupoiss.