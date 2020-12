Inimesed Leelo Tungal: „Mul oli tunne, nagu Heljo oleks igavene...“ Sirje Presnal , täna 18:32 Jaga: M

Leelo Tungal Foto: Stanislav Moškov

Põlvkonna jagu noorem kolleeg, poetess Leelo Tungal ütleb, et Heljo Mänd oli nagu Eesti lasteluule ilmapuu. „Mul oli selline tunne, nagu Heljo oleks igavene,“ sõnab ta. „Nii turvaline oli teada, et ta on olemas. Ja kirjutab.“