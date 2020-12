Ilmar Tomusk: Heljo Männil oli imeline võime rääkida asjadest lihtsalt ja arusaadavalt 

Mul olid „Karu-aabitsa“ tulles juba tähed selged, kuid koos Mõmmi ja tema sõpradega on lugema õppinud lugematu hulk lapsi, nende hulgas ka minu lapsed. Ja mitte ainult lugema. Heljo Männil oli imeline võime rääkida lihtsatest asjadest lihtsalt ja lapsele arusaadavalt, ilma keerutamata ja ilma targutamata. Arvan, et viimati mainitu eristabki väga head lastekirjanikku lihtsalt heast lastekirjanikust.

Oma kaalult ja panuselt lastekirjanduses on Heljo Mänd võrreldav Astrid Lindgreniga. Ma usun, et neil on, mille üle aru pidada, nüüd on neil selleks aega terve igavik.