Inimesed Heljo Mänd: „Minult on paljud küsinud, kas ma tõesti pean nii palju kirjutama. Vastus on, et jah, ma pean, ma ei saa teisiti.“ Katrin Helend-Aaviku , täna 17:56 Jaga: M

GALERII

KIRJUTAMINE KUI SUURIM RÕÕM: „Kirjutama peab ikka ainult rõõmuga ja sisemise tundega. Ilma inspiratsioonita ma ei kirjuta, aga kuna ma teen nii palju tööd ja olen kogu aeg selle sees, siis inspiratsioon lihtsalt ootab mind, kui laua taha tulen,“ on öelnud lastekirjanik Heljo Mänd. Foto: Õhtulehe arhiiv

„Headust on maailmas natuke väheks jäänud, iga killuke, mis juurde tuleb, on tähtis,“ on öelnud lastekirjanik Heljo Mänd. Tema pliiatsist välja vupsanud tegelased ja kirja pandud luuleread kannavad ja jäävad endas ka edaspidi kandma seda headust, millega need loodi.