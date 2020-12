Inimesed Prints Carl Philip ja printsess Sofia paranesid koroonast Toimetas Triin Tael , täna 15:38 Jaga: M

Rootsi prints Carl Philip ja printsess Sofia. Foto: TT NEWS AGENCY/Scanpix

Rootsi meedia teatas novembri lõpus, et kuningapaari poeg prints Carl Philip ja tema abikaasa Sofia on nakatunud koroonaviirusega. Nüüd kinnitas õukonna esindaja, et kuninglik paar on haiguse seljatanud.