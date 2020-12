ÕL VIDEO JA FOTOD | Jõuluvana suhtleb lastega tänavu arvuti vahendusel: kuigi koju minna ei saa, ei tohi jõulurõõmu ära kaotada 

Tegelikult on tänapäeva lapsed ju nagunii ekraanide ees üles kasvanud ja ometigi on juba 21. sajand – uued ajad, uued kombed. „Absoluutselt!“ nõustub taat. „Ainult Jõuluvana peab natuke nende asjadega harjuma. Mina ei räägi ju igapäevaselt lastega kaamera ees,“ tunnistab Jõuluvana, et temale on asi täitsa uus. Kas mõni suur telestaar talle ehk ka kaamerakoolitust tegemas käis? „Jaa, esimesel nädalal oli meil küll siin üks väga tähtis külaline. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart vestles jõulutaadiga ja rääkis, et unistas väiksena Jõuluvanaks saamisest, aga sai hoopis linnapeaks. Tema oli mulle siin kohe alguses toeks,“ rõõmustab jõulutaat.

KAUGTÖÖL: Koroonaviirus lõi sel aastal segi ka Jõuluvana plaanid, kes lastega kohtumise asemel on kontori sisse seadnud Tallinna raekojas ning seal kaamera vahendusel nendega suhtleb. Aga siiski 21. sajad - lapsed näevad jõulutaati ikka ja saavad oma soovid edastatud. Foto: Erki Pärnaku

Jõuluvana räägib lastega video vahendusel igal advendil kell 15-17. „Mina tundsin ennast küll nagu põhjapõder lume sees, lapsed olid nii toredad ja tublid, küsisid igasuguseid küsimusi," kiidab jõulumees. „Eriti meeldis mulle küsimus, et kas Jõuluvana oskab kõiki maailma keeli, kui ta erinevates riikides käis. Ma rääkisin siis selle saladuse ära, et ega jõuluvana kõiki keeli pähe õppinud pole, vaid Jõuluvanal on sünnist saati selline sisemine oskus, et kui ta läheb kuhugi teise riiki, hakkab ta kohe seda keelt rääkima!" paljastab taat. „Muidu tuleb Jõuluvana ju kaugelt Soomemaalt ja puhub soome keelt, aga nii kui sel aastal Eestimaale jõudis, hakkas eesti keeles kõnelema."

Jõuluvana live-ülekanne Foto: Kuvatõmmis

Mida teevad aga põhjapõdrad sel ajal, kui Jõuluvana kaugtööl on? Nemad ju ei saagi mööda maailma ringi rännata. „Ega ma täpselt teagi, mida nad seal kodus teevad, ma ei ole jõudnud küsida, aga arvan, et ka neil on sel aastal natuke lihtsam, kui ei pidanud seda pikka retke ette võtma,“ usub jõulutaat. „Nemad saatsid mind ainult Soomemeaal laeva peale. Tulin nendega ja tulejutt oli taga, sest laev hakkas ära minema. Eestisse jõudes võtsin laeva pealt oma kimpsud-kompsud ja hakkasin kõndima,“ seletab ta. Siis avastas Jõuluvana aga elektritõukerattad, millega ta kunagi sõitnud polnud. „Seisin sinna peale, keerasin nuppu ja vahi värki, kus siis pani niimoodi ajama, et jäin kohe esimese kivikese taha pidama ja kukkusin! Aga ei ole häda, ega taadu haiget saanud. Väga vahva oli, pärast proovisin veel mitu korda ja nüüd on juba asi täitsa selge.“