Nolan kritiseerib Warneri otsust kõik uudisfilmid kohe voogedastusse lasta 

Warner teatas eelmisel nädal, et HBO Maxi tellijad saavad koroonapandeemia tõttu kohe ligipääsu Warneri uutele suurfilmidele „Suicide Squad II“, „Godzilla vs Kong“, „Düün“ ja „Matrix 4“. Kokku jõuab järgmisel aastal publikuni 17 Warneri filmi, sh "Sopranode" eellugu "The Many Saints of Newark" - kõik paralleelselt kinodesse ja voogedastusse. Otsa teeb juba detsembris esimesel jõulupühal lahti "Wonder Woman 1984".