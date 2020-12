Saund Legendaarne rokkbänd Vanilla Ninja taasühinemisest: me polegi tegelikult kunagi ametlikult lahku läinud Mondela Urbala , täna 13:42 Jaga: M

GALERII

Piret Järvis-Milder, Lenna Kuurmaa, Triinu Kivilaan, Katrin Siska Foto: ERAKOGU

10 aastat pausil olnud Vanilla Ninja on peagi tagasi fänne hullutamas. „See on teinud südame väga soojaks, kuidas inimesed on kirjutanud ja meenutanud kui olulised me nende jaoks kunagi olime ja kuidas mõne jaoks olid meie laulusõnad need, mis neid eluraskustest läbi aitasid,” jutustab Piret Järvis-Milder.