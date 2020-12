Inimesed Ilona Martson: olgu Heljo lend taevatähtede juurde helge ja kerge Ilona Martson, Tähekese peatoimetaja , täna 12:45 Jaga: M

Ilona Martson Foto: Heiko Kruusi

Kui kirjaniku looming on sedavõrd mahukas nagu Heljo Männil, pole ka mingi probleem eredamaid hetki välja tuua. Kellegi jaoks on see „Toomas Linnupoeg“, kellegi jaoks „Väikesed võililled“, kellegi jaoks Karu-aabits. Ja muidugi on kõige kuulsam Männi tekst Mõmmi tunnuslaul telesarjast „Mõmmi ja aabits“, mida Ivo Eensalu on küll vist tuhandeid kordi ette kandnud.