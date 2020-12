Tähelepanuväärse väljanägemisega Ameerika nu-metal bänd Slipknot tuleb augustis Eestisse 

Ansambli loominguline jõud ja visioon lennutasid värske albumi maineka Billboardi edetabeli Top 200 parima hulka. Bändi solist Corey Taylor on öelnud, et tema jaoks on "We Are Not Your Kind" tõeline meistriteos. "Olen meie kõigi üle väga uhke, et me lubasime endal loominguliselt just sinna rännata, sest see on nii personaalne. See on meie elu. Miks me ei peaks seda siis edasi andma? Me ei varja enam midagi," avaldab Taylor.

Kui mõni teine sarnane bänd oleks masside heakskiitu taga ajades võinud oma tähtsuse kaotada, suutis Slipknot hoopis tõestada, et järjepidev pühendumine, oma loomingu arendamine ja lojaalsed fännid, saavad aidata rokkbändil mitte ainult oma muusikaga jätkata, vaid ka suuremas pildis heavy metali ja roki määratlemisel olulist rolli mängida.

20-aastase karjääri jooksul on Slipknotist saanud üks maailma mainekamaid koosseise. Massiivsele publikule esinenud ansambel on oma pärandi rajanud metsikule ja emotsionaalselt laetud muusikale. Peale viie aasta pikkust pausi, rõõmustas Slipknot 2019. aastal muusikasõpru kauaoodatud uue albumiga "We Are Not Your Kind".

Ikoonilised, hirmutavad ja kohati koguni vaimukad maskid, mida Slipknoti liikmed laval esinedes ning intervjuusid andes kannavad, on saanud algusaegadest legendaarseks osaks bändi identiteedist.

Crahan, üks bändi asutajaliikmetest, on öelnud, et maskid pandi esialgu ette lihtsalt niisama: "Tahtsime natuke anonüümsed olla, aga inimestele see meeldis ja nii esinemegi siiamaani maskides." Tänaseks päevaks kaks aastakümmet tegutsenud bänd on üks populaarsemaid metal-bände kogu maailmas.