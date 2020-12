Bob Dylan müüs kõik oma laulud üüratu hinna eest maha 

600 pala õigusi hõlmava tehingu hinda pole avalikustatud, kuid New York Timesi andmeil võib see küündida üle 300 miljoni dollari. Kokkulepe, mille allkirjastas 79aastane Dylan isiklikult, puudutab vanameistri kogu karjääri loomingut alustades 60 aasta taguste meloodiatega ning lõpetades tänavuse albumiga "Rough and Rowdy Ways".

New York Timesi hinnangul võib see olla kõigi aegade suurim üheainsa laululooja loomingut puudutav tehing.

"Pole saladus, et laululoomise kunst on kogu suurepärase muusika alustala, ja pole saladus seegi, et Bob on selle kunsti suurepärasemaid praktiseerijaid," ütleb Universal Music Groupi juht Lucia Grainge oma avalduses.