VIDEO | Nublu uues videos löövad taas kaasa mitmed tuntud näod! 

Uut fännikaupa tutvustavas videos toimub osa tegevusest ümarlaua taga, kus jälgitakse telerit, mille sisu ühel hetkel telepildi abil peamiseks kujutatavaks looks saab. Filmi- ja seriaalisõbrad võivad märgata siinkohal sarnasust ühe tuntud Netflixi sarjaga. Kas oskad aimata millisest seriaalist on jutt?

Kirsiks tordil on müügimeheks kehastunud Mattias Naan ning ümarlaua taga koosolekul olev Baruto. Kes on ülejäänud kolm tegelast, kes ühes sumomaadlejaga laua taga istuvad ja ootavad pingeliselt, et laua keskel olevat punast nuppu vajutada? Seda saab teada juba värskest videost!