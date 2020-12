PÄEVAHOROSKOOP: reede, 11. detsember 

Sind valdab tegutsemislust ja organiseerimistuhin. Suudad kaasa haarata ka neid, kes esialgu su tegevusse umbusklikult suhtunud on. Sujub koostöö vastassoo esindajatega.

Tegemist on palju, ent sind valdab tunne, et kõik, mida teed, tuleb sulle lõppkokkuvõttes kasuks. Tähendagu see kasu siis raha või uute kogemuste saamist.