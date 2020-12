PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 9. detsember 

Rõõmsameelne enesekindlus ei peegelda seda, mis su hinges tegelikult toimub. Pigem on see kaitsereaktsioon, mille taha varjad hingelist segadust.

Tekib lennukaid mõtteid – ära heida neid kõrvale arvates, et need on liiga ambitsioonikad. Paljugi on võimalik, kui sa asjad korralikult läbi mõtled ja plaani välja töötad.