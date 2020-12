Inimesed Juuksur, näitleja ja muusik Sandra Ashilevi: vahel inimesed küsivad, et kuidas ma küll kõike jaksan Keit Paju , täna 17:31 Jaga: M

RÖÖPRÄHKLEJA: Sandra Ashilevi läks pärast keskkooli Tallinna tööstushariduskeskusesse juuksuriks õppima, sest ta ei teadnud siis veel, mida ta teha tahab. Foto: Daisy Lappard

„Ma vist olen selline rööprähkleja, jah,“ nendib Sandra Ashilevi naerdes. Ta on tõeline multitalent, kes tegutseb nii juuksuri, muusiku kui näitlejana. „Ma tahan, et mul oleks vaheldust. Ma vahepeal mõtlesin küll natukene rohkem keskenduda muusikale, kuid tegin ikka natuke siit ja sealt asju kõrvale. Mulle pigem meeldib, kui mul on elus vaheldust ja tegevusi eri aladel,“ räägib ta.