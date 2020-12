Reaalsus hooldekodudes: ema ütles, et kui sanitar tuleb mähkmeid vahetama, kistakse, loobitakse ja tõmmatakse teda juustest! 

Mõned nädalad tagasi oli „Kuuuurija” eetris Viiratsi hooldekodust. See lugu läks vaatajatele väga hinge. Viimased kaks nädalat on Katrin Lust saanud palju kirju inimestelt, kes räägivad oma kohutavaid kogemusi, mida nad on seoses vanade- ja hooldekodudega läbi elama pidanud.