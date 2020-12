„Maskis laulja“ hõbemedalist Elina Nechayeva: heameelega katsetasin erinevaid vokaaltehnikaid 

Elina räägib, et perele meeldisid väga tema etteasted, kuid neid pani muretsema lugude valik. “Tekkis hirm, et lähen oma klassikalise muusika teelt kõrvale. Kuid võin rahustada, et on tulemas väga toredaid ja võimsaid projekte ka klassikalise muusika maailmas,” muigab ta. “Vaatasin õega koos saadet ja tema julgelt kommenteeris Fööniksi laulmist, isegi aimamata, et see olen mina. Oli väga keeruline ennast tagasi hoida ning paljud lähedased said suure üllatuse osaliseks.”