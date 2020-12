Mikk „Polaarhunt“ Saar varjas abikaasa eest „Maskis lauljas“ osalemist: ta oli alguses ikka tige 

„Maskis laulja“ teise hooaja superfinaalis valisid TV3 vaatajad võitjaks Polaarhundi, kelle nahast puges välja tuntud laulja Mikk Saar. Kuigi detektiivid pakkusid Polaarhundi maski taha peitujaks mitmeid erinevaid staare, käidi välja ka õige nimi. Detektiivid olid vaimustatud Miku esitustest, häälest ja energiast ning avaldasid lootust, et teda näeb edaspidi aina enam just sooloartistina põnevaid uusi väljakutseid vastu võtmas. Finaalsaates kõlasid Polaarhundi esituses lood “Born This Way” ning „Sound of Silence”.