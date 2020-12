Kethi Uibomägi otsib assistenti: ta peaks julgema tegutseda ja küsida  

Kui varem ajas Kehti tööasju ise, on tal nüüd abi vaja ja leida inimene, kes tegeleks peamiselt just organisatoorse poolega. “Kui on kuskile võtetele minek, on mul keegi, kes vastutab, et oleksin kohal punktist A punkti B. Aitaks mul võib-olla meilidele vastata või suhelda meediaga ja vastata ajakirjanike küsimustele,” selgitab ta.