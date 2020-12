Maaklerina töötav Peeter Võsa: alguses tundus mulle see mustlaseamet 

Võsa usub, et igaühest võiks saada maakler. „Oluline on psühholoogia – on sul siis hea kaasasündinud suhtlemisoskus või oled seda õppinud. Läbirääkimisoskus on oluline,“ räägib ta. „Tänapäeval ei saa vist enam kuskil läbi Exceli tabelita, seega kui sa ennast ja oma elu Exceli tabelisse suruda ei suuda ja kui sa ei suuda läbirääkimisi teostada, on maakleriks või müügimeheks keeruline saada.“

Mees tõdeb, et maaklerite seas on tuntav konkurents. „Olen kuulnud hinnanguid ja ilmselt antakse minu kohta hinnanguid. Konkurents on tihe, sellega tuleb kindlasti arvestada. Ennast tuleb täiendada, turusituatsiooniga kursis hoida ja logelemist väga olla ei saa. Hea omadus sel tööl on see, et ma olen oma aja peremees ja võin teha asju neil hetkedel kui ise tahan või vajalikuks pean.“