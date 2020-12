„PUUDUTA MIND“ | Kas meil on ikka vaja otsida elu mõtet? 

Teerajad tähendusrikkama eluni

Sideme loomine teistega seisneb sotsiaalse eneseteostuses

Oled seotud inimestega, kellest hoolid, ja lood häid suhteid, ja leiad aega nende jaoks, keda armastad. Kuid ühtlasi tunnetad, et annad oma eluga positiivse panuse teiste inimeste ellu ja suudad midagi muuta, vähemalt natuke. Seotuse ja oma panuse andmisega muudad oma elu tähendusrikkaks, kuna sa tähendad midagi teiste jaoks. Too nõuanne puudutab küll vaid tähendusrikka elu sotsiaalselt rahuldustpakkuvat külge.

Mõttekas elu seisneb selles, et teed enda jaoks mõttekaid asju. Neid mis on isiklikult rahuldustpakkuvad ja viisil, mis muudab su teiste jaoks tähendusrikkaks ja mis on ka sotsiaalselt rahuldustpakkuv.

“See sõltub muidugi sinust, millise vormi need kaks põhilist teed sinu jaoks võtavad; need sõltuvad vaid sinu isiklikest huvidest, väärtustest, oskustest ja elusituatsioonist. Ainult sina saad oma pingutuste abil need väärtused – autonoomia, kompetentsus, seotus ja heasoovlikus – ühendada oma elu spetsiifika ja võimalustega,” kirjutab ta.

“Sinu kaastundlik ja poliitikast huvituv sõber võib kasutada oma kõneosavust (eneseteostus) tolle aate edendamiseks, mida ta tähtsaks peab (sideme loomine teistega). Sinu muusikaandega kolleeg võib oma garaažis kitarri mängida (eneseteostus) ja leiab rõõmu koos sõpradega musitseerimisest (sideme loomine teistega). Haigla koristaja võib nautida oma töö konkreetseid tulemusi (eneseteostus), mis aitab iga patsiendi tuba puhtana hoida (sideme loomine teistega)," selgitab raamatu autor.