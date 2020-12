Inimesed Kuulsustele teised reeglid? Rita Ora vilistas kahel korral koroonapiirangutele Toimetas Katharina Toomemets , täna 11:12 Jaga: M

GQ Men Of The Year Awards 2019 in London Singer Rita Ora poses as she arrives to the GQ Men Of The Year Awards 2019 in London, Britain September 3, 2019. REUTERS/Henry Nicholls Foto: Henry Nicholls

Lauljatar Rita Ora on lühikese aja jooksul juba kahel korral koroonaviiruse levitu taakistamiseks kehtestatud reegleid rikkunud. Mõni aeg tagasi korraldas ta 30. sünnipäeva puhul peo, kirjutab Mirror.