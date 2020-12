ETV+ saatejuht Andrei Titov nakatus koroonaviirusega: esimesed kaks päeva lamasin vaid voodis 

"Lähikontaktseid on juba hoiatatud, aga kui me sinuga oleme teisipäevast saati näinud ja ma pole sulle veel midagi rääkinud, siis: jälgi ennast, ole ettevaatlik. Hetkel on kolmas päev – enesetunne on juba enam-vähem normaalne, kuid kaks esimest olid hullud ja lamasin vaid voodis. Nüüd juba natuke liigun, aga lõhnataju on endiselt kadunud. Olge terved!" kirjutab Andrei Facebookis.